Demmin : Ampel knickt bei Unfall um

Bei dem Autounfall in Demmin wurde eine Ampel beschädigt. Zwei Menschen wurden verletzt.

von Daniel Möglich

20. Januar 2019, 09:19 Uhr

Bei einem Autounfall auf einer Kreuzung in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte eine 30-jährige Frau am Samstagabend mit ihrem Wagen abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Wagen des 25-Jährigen gegen eine Ampel geschleudert wurde. Dabei knickte der Ampelmast um. In beiden Autos wurde ein Mitfahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.