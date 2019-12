Demmin: Polizeieinsatz auf Grund eines auffälligen Briefes in Poststelle

Avatar_prignitzer von svz.de

06. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Am Freitag gegen 9.45 Uhr wurde in der Poststelle des Bürgerzentrums in der Adolph-Pompe-Straße in Demmin ein Brief festgestellt, aus welchem ein weißes Pulver herausrieselte. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die 60-jährige Mitarbeiterin der Poststelle beim Öffnen eines Briefes bemerkt, dass aus diesem weißes Pulver herausrieselt. Der Brief wurde vor Ort belassen und die Poststelle geräumt. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin vor Ort eintrafen, wurde das betroffene Gebäude geräumt. Die 60-jährige Mitarbeiterin der Poststelle hat einen Schock erlitten und musste medizinisch versorgt werden. Es konnten aber keine Anzeichen auf eventuelle Krankheitssymtome festgestellt werden.

Der ABC-Trupp des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte war im Einsatz und hat geprüft, ob es sich bei dem Pulver um ein gefährliches Pulver handelt. Im Ergebnis dessen wurde festgestellt, dass das Pulver bzw. die Postsendung als unverdächtig eingeschätzt wird. In Folge dessen wurde das Gebäude wieder freigegeben und der Einsatz von Polizei und Feuerwehr beendet.

Es wurde eine Strafanzeige wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.