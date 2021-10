JVA Bützow : Derzeit leben 13 Menschen in Sicherungsverwahrung in MV

In der Sicherungsverwahrung in MV sind Zimmer frei. Von den 20 Plätzen in der JVA Bützow sind 13 belegt. Dabei unterscheidet sich die Unterbringung stark von der Haft.

Bützow | In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit 13 Menschen in Sicherungsverwahrung. Damit ist die Kapazität der Abteilung in der Justizvollzugsanstalt Bützow nicht ausgelastet, wie aus Angaben des Justizministeriums in Schwerin hervorgeht. 20 Plätze würden für Gewaltstraftäter vorgehalten, die ihre vom Gericht verhängte Freiheitsstrafe vollständig verbüßt ...

