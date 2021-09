Schiffswracks in der Ostsee : Der Untergang des Kreuzers „Undine“ vor Kap Arkona

H. Blossey via www.imago-images.de

Kaiserliches Kriegsschiff wird 1915 bei der Sicherung der Fährlinie Sassnitz-Trelleborg von einem britischen U-Boot versenkt.

Stralsund | Die Umrisse der Insel Rügen sind am Horizont bereits vage zu erkennen. Vielleicht zehn Seemeilen sind es noch. Es ist Krieg. Trotzdem fährt an diesem 7. November 1915 die Eisenbahnfähre „Preußen“ streng nach Fahrplan auf der „Königslinie“ von Trelleborg nach Sassnitz. Sie hat schwedische Pferde an Bord, die für die kaiserlichen Armee dringend gebrauch...

