Autofahrer sollten vorsichtig sein : Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte in MV

Vor allem in den südlichen Landkreisen verbreitet Glatteis bilden. Doch auch im Nordosten des Landes droht Gefahr.

Mecklenburg-Vorpommern | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Am Mittwochmorgen kann sich nach Angaben des DWD vor allem in den südlichen Landkreisen verbreitet Glatteis bilden. Auch im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns kann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.