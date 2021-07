Cold-Case-Einheit in MV : Wie Spezial-Ermittler in Rostock ungelöste Morde aufklären wollen

Das Ermittlerteam am Rostocker Polizeipräsidium ist einmalig in MV. Es soll schwere Verbrechen aufklären, die Jahre zurückliegen. Ihrer erster Fall ist ein Mord von 1997.

Rostock | Nur 200 Meter waren es von der Diskothek "Kulti" in Boizenburg bis nach Hause. Eigentlich ein Katzensprung. "Aber Martin Drewes hat es nicht geschafft", sagt Ermittler Olaf Kopischke (57). Der 14 Jahre alte Junge mit den kurzen blonden Haaren verlässt die Diskothek am 17. Oktober 1997 gegen 22 Uhr. Doch zu Hause kommt Martin nie an. Seine Eltern me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.