Junge Abgeordnete aus MV : Die spannende, erste Woche der SPD-Neulinge im Bundestag

Die SPD stellt alle Direktkandidaten im neuen Bundestag. Eine Reportage von den ersten Tagen der Neulinge aus MV.

Berlin | Bitte lächeln. 206 Abgeordnete strahlen in die Kamera. Die SPD-Fraktion ist in bester Laune, denn sie zählt 53 Genossen mehr im Deutschen Bundestag und mit 104 Sozialdemokraten mehr Neue als Alte. Sie plaudern ausgelassen, beglückwünschen sich und twittern die frischen Fraktionsfotos in die Welt. Da winkt Erik von Malottki über den langen Flur des Par...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.