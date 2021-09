Wasserweg nach Berlin dicht : Diemitzer Schleuse wegen Ölfilm gesperrt

Wegen einer ölhaltigen Flüssigkeit ist die wichtigste Schleuse zwischen Mecklenburg und Brandenburg - die Schleuse Diemitz in der Müritz-Havel-Wasserstraße - gesperrt.

Diemitz | Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwoch sagte, hatte sich die ölhaltige Substanz am Dienstagmittag in der gesamten Schleusenkammer ausgebreitet. Daraufhin wurde die Schleusung der Boote gestoppt. Nach bisherigen Untersuchungen soll die Schleuse Diemitz, die mit bis zu 40 000 Booten im Jahr die am meisten genutzte Schleuse zwischen Müritz ...

