Von Indie bis Heavy Metal : Diese Newcomer-Bands stehen beim Landesrockfestival auf der Bühne

Sechs Bands aus Mecklenburg-Vorpommern treten am Sonnabend im Rostocker Mau-Club an. Wir stellen Luna Soul, FliM, Million Fellas, Fluglotse, Kings of Happy Time und Esco vorab vor.

Rostock | In diesem Artikel erfährst Du: welche sechs neue Bands aus MV Du kennen solltest warum sie alle im Rostocker Mau-Club spielen wollen was Dich beim Landesrockfestival erwartet Hip-Hop, Indie, Heavy Metal, Rock. Die Musikrichtungen, die am Sonnabend beim 28. Landesrockfestival zu hören sind, sind vielfältig. Sechs Bands aus Rostock, S...

