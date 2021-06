Corona-Protestpartei : Dr. Wodarg will nur noch direkt gewählte Bundestags-Abgeordnete

Spitzenkandidat für die Bundestagswahl der Partei "Die Basis" ist in Mecklenburg-Vorpommern der Arzt und ehemalige SPD-Politiker Wolfgang Wodarg, der in der Corona-Krise als Pandemie-Relativierer auffiel.

Schwerin | Für die SPD saß er von 1994 bis 2009 im Bundestag – nun will der ehemalige Amtsarzt Wolfgang Wodarg für die aus der Corona-Protestbewegung hervorgegangene „Basisdemokratische Partei Deutschland“ (Die Basis) als Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern erneut ins Parlament einziehen. Auf einer Basis-Wahlveranstaltung am Sonnabend in Schwerin forderte ...

