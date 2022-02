Gegen Impfpflicht : Drei friedliche Demonstrationen in Wismar und Grevesmühlen

Michael Bihlmayer via www.imago-images.de

Michael Bihlmayer via www.imago-images.de

675 Menschen protestierten in Nordwestmecklenburg gegen die aktuelle Corona-Politik.

Wismar | Im Landkreis Nordwestmecklenburg versammelten sich am Montagabend insgesamt 675 Menschen, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. In Wismar nahmen 600 Impfgegner an einem Protestmarsch unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit - Für freie Gesundheit & Impfentscheidung - Keine Spaltung“ teil. Eine zweite angemeldete Versammlung u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.