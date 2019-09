Durchsuchungen in Stralsund und Lubmin : Ermittlern gelingt Schlag gegen Rauschgifthandel in MV

Erfolg für die Fahnder nach langwieriger Ermittlungsarbeit. Zwei Tatverdächtige befinden sich in Haft.

02. September 2019, 13:23 Uhr

Wie das Landeskriminalamt mitteilte, ist es Fahndern am Freitag gelungen, drei Personen beim Rauschgiftschmuggel auf frischer Tat festzunehmen. Bei Durchsuchungen in Stralsund und Lubmin wurden 7,5 Liter flüssiges Amphetamin, 190 Gramm Amphetamin in Pulverform, 90 Gramm Marihuana, Bargeld im Wert von über 4000 Euro und weitere Kleinstmengen Betäubungsmittel sichergestellt. An den Einsatzmaßnahmen waren etwa 30 Polizei- bzw. Zollvollzugskräfte, darunter auch Spezialkräfte, beteiligt.

Im großen Stil geschmuggelt

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER MV) im Landeskriminalamt MV ermittelt in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Stralsund seit mehr als 18 Monaten gegen eine Gruppe aus dem Raum Stralsund, die Betäubungsmittel in großem Stil aus den Niederlanden zum Weiterverkauf nach Mecklenburg-Vorpommern geschmuggelt haben soll. Die Beschuldigten agierten bei ihren Taten arbeitsteilig und äußerst konspirativ. Durch akribische Ermittlungsarbeit konnten jedoch die Täterstrukturen und ihre Arbeitsweise aufgedeckt und die Bande überführt werden.

Zwei Beschuldigte in Haft

Gegen einen deutschen und einen polnischen Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Stralsund am Sonnabend Haftbefehl. Beide Beschuldigten befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten des Landes. Sie müssen sich nun wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aus den Niederlanden nach Deutschland und Handels vor Gericht verantworten.