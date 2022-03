Wechsel an der Unimedizin Rostock : Ehemaliger Rechnungshofchef folgt glücklosem Mathias Brodkorb

Seit langem brodelt es an der Unimedizin Rostock. Jetzt zieht Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) einen Schlussstrich und wechselt den Aufsichtsrat aus.

Rostock/Schwerin | Nach jahrelangen Querelen an der Unimedizin in Rostock folgt jetzt ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Der ehemalige Chef des Landesrechnungshofes Tilmann Schweisfurth folgt auf dem glücklosen Mathias Brodkorb (SPD), Ex-Kultusminister und Ex-Finanzminister. Er war seit 2019 Aufsichtsratschef der Uni-Medizin in Rostock und Greifswald. Am Diens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.