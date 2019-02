Ehrenamt in MV : Reihe der Ehrenamtsmessen startet in Bad Doberan

Das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern bekommt wieder die große Bühne. Der Reigen der Ehrenamtsmessen wird in diesem Jahr in Bad Doberan eröffnet.

von Frank Pfaff

23. Februar 2019, 10:17 Uhr

Vereine, Verbände und Initiativen aus der Region Rostock geben am Samstag auf der Ehrenamtsmesse in Bad Doberan Einblicke in ihr Wirken. Zu der ersten von wiederum sechs solcher Regionalmessen im Land wird auch Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) erwartet.

Im Blickpunkt der Öffentlichkeit

Nach den Worten Dreses wird bei den Veranstaltungen das Ehrenamt gezielt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. In Workshops der Ehrenamtsstiftung erhielten Ehrenamtler zudem wichtige Hinweise für die tägliche Arbeit. Ihr Wirken sei zentral für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, betonte die Ministerin.

Ihren Angaben zufolge sind landesweit 43 Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Darunter seien Übungsleiter in Sportvereinen, Initiatoren von Selbsthilfegruppen, Feuerwehrleute oder Mitglieder in örtlichen Kultur- und Heimatvereinen.

Messen fürs Ehrenamt seit über zehn Jahren

Ehrenamtsmessen als Leistungsschauen und Werbeplattformen zur Gewinnung neuer Mitstreiter gibt es im Nordosten seit 2008. Sie werden vom DRK-Landesverband organisiert und vom Land finanziell unterstützt. An den bislang 68 Messen nahmen den Angaben zufolge bislang 3100 Aussteller teil, viele mehrfach. Fast 90 000 Besucher hätten die Möglichkeit genutzt, sich zu informieren. Nach Bad Doberan finden bis Ende März noch Messen in Wismar, Ludwigslust, Demmin, Pasewalk und Stralsund statt.