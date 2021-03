Ludwigslust-Parchim besonders betroffen : Eichenprozessionsspinner wird in MV wieder mit Insektizid bekämpft

Die Ausbreitung des Spinners hierzulande zwingt das Umweltministerium erneut zu diesem Schritt.

Schwerin | Erstmals seit 2015 wird der Eichenprozessionsspinner in Mecklenburg-Vorpommern wieder mit einem Insektizid bekämpft. Nach den letzten derartigen Aktionen in den Jahren 2012 und 2015 habe sich die Population so stark erholt, dass im Landkreis Ludwigslust-Parchim erneut ein großflächiges Vorgehen nötig sei, teilte das Umweltministerium in Schwerin am Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.