Spürbare Belebung in MV : Ein Hauch von Frühling am Arbeitsmarkt

Die sehr zeitigen Frühlingslüfte in diesem Jahr haben die saisonale Trendumkehr am Arbeitsmarkt Mecklenburg-Vorpommern spürbarer ausfallen lassen als sonst. Nach drei Monaten des Anstiegs ging im Februar die Zahl der Erwerbslosen im Land wieder nach unten.

von Frank Pfaff/dpa

01. März 2019, 13:26 Uhr

Die Arbeitslosigkeit ist im Februar in Mecklenburg-Vorpommern spürbar zurückgegangen. Ende des Monats waren landesweit 68 600 Menschen ohne Arbeit und damit fast 800 weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote sank von 8,5 auf 8,4 Prozent, wie aus den am Freitag von der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel vorgelegten Daten hervorgeht. Die geringste Quote verzeichnete erneut der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 5,9 Prozent, fast doppelt so hoch war sie im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 10,5 Prozent.

Mv bundesweit mit zweitschlechtester Arbeitslosenquote

Bundesweit waren im Februar 2,373 Millionen Menschen arbeitslos. Der Rückgang fiel dabei so gering aus, dass er sich nicht auf die Quote auswirkte, die unverändert bei 5,3 Prozent lag. Trotz des Rückgangs verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich erneut aber die zweitschlechteste Quote, nur für Bremen mit 9,8 Prozent liegt die Quote noch höher.

Seit November war die Arbeitslosigkeit im Nordosten im Vergleich zum jeweiligen Vormonat saisonal bedingt kontinuierlich gestiegen. Doch habe der außergewöhnlich milde Winter dazu beigetragen, dass die Entlassungen geringer ausfielen und die jährliche Frühjahrsbelebung zeitiger einsetzte. „Ich kann mich nicht erinnern, dass die Außenberufe früher schon einmal so durcharbeiten konnten“, sagte Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann unter Hinweis auf die Baubranche und die Landwirtschaft.

Arbeitsmarkt in MV entwickelt sich insgesamt positiv

Nach Einschätzung Haupt-Koopmanns dokumentieren die aktuellen Zahlen die insgesamt positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der Februar sei dabei ein besonderer Monat. „Denn im Jahr 2005 mussten wir in diesem Monat mit 211 600 Arbeitslosen und einer Quote von 23,7 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit überhaupt seit der Wiedervereinigung melden“, konstatierte die Agenturchefin. Seither sei die Arbeitslosenzahl um zwei Drittel zurückgegangen.

Einstellung Älterer besonders gefördert

Profitieren würden zunehmend auch Arbeitnehmer jenseits der 50 Jahre. So würden Unternehmer immer häufiger auch das Agentur-Angebot der Lohnkostenzuschüsse bei der Einstellung Älterer nutzen. In den ersten beiden Monaten des Jahres seien 800 Menschen auf diese Weise in Arbeit gekommen, ein Fünftel mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. „Der Frühling beginnt auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr schon im Februar. Wir haben eine Rekordentwicklung“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Er verwies zudem auf den erneut starken Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat. So seien im Februar 2018 noch 8100 Menschen mehr im Land ohne Arbeit gewesen.

Ziel: Neue Arbeitsplätze schaffen und Langzeitsarbeitslosigkeit abbbauen

Doch dürften die insgesamt positiven Beschäftigungszahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch eine Menge zu tun sei. „Mehr Wertschöpfung, die Schaffung weiterer Arbeitsplätze und der Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit stehen dabei im Fokus. Wir arbeiten an der Verbesserung der Rahmenbedingungen“, versprach Glawe. Nach seinen Angaben gab es im Dezember 2018 in Mecklenburg-Vorpommern 571 600 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Das bedeute innerhalb eines Jahres einen Zuwachs von 1,3 Prozent. Laut Arbeitsagentur Nord stieg die Beschäftigung bei den norddeutschen Nachbarn Hamburg und Schleswig-Holstein im Vorjahr aber um mehr als 2 Prozent.