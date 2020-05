Greifswald : Ein Toter bei Wohnungsbrand

Die Identität des Opfers war nach Angaben der Polizei am Sonntag noch unklar.

Wilhelm Pischke

31. Mai 2020, 08:08 Uhr

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Greifswald ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers war nach Angaben der Polizei am Sonntag noch unklar. Außerdem erlitten bei dem Feuer vier Personen im Alter zwischen 64 und 80 Jahren schwere Verletzungen. Zwölf weitere Personen wurden leicht verletzt.

Die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr und der Polizei Greifswald hatten das Haus den Angaben zufolge geräumt und mehrere Bewohner in Sicherheit gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Vier Polizeibeamte, die den Senioren aus ihren Wohnungen halfen, erlitten bei dem Feuer leichte Rauchgasvergiftungen.

In dem betroffenen Hausaufgang sind mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in von der Wohnungsbau-Genossenschaft bereitgestellten Ersatzwohnungen untergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.