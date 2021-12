Von Quereinsteigern und Kanzlerberatern : Ein satirischer Jahresrückblick auf die Regierungsbildung in Schwerin

Der Stellvertretende Chefredakteur Max-Stefan Koslik blickt mit einem Augenzwinkern zurück auf die Regierungsbildung. Oder anders gesagt: Wie beim großen Umzug in Schwerin niemand vergessen wurde.

Schwerin | Es begab sich also zu Weihnachten, da hatte die Königin im neuesten Corona-Dekret untersagen lassen, dass am Heiligen Abend mehr als drei Erwachseninnen, drei Kinder und drei Mensch-Ärgere-dich-nicht-Männchen am Tisch sitzen durften. Ja, die Regierung sorgt sich um ihr Volk, das ja seinerseits erst jüngst für diese seltsame, äh seltene Regierungsbildu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.