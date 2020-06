Landtag in MV : Enquete-Kommission nimmt Kliniken in den Blick

Ein Katalog an Handlungsempfehlungen soll erarbeitet werden, um die medizinische Versorgung in MV sicherzustellen.

18. Juni 2020, 18:00 Uhr

Die Enquete-Kommission des Landtags zur Zukunft der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern hat am Donnerstag die Arbeit aufgenommen. Sie wird von dem SPD-Abgeordneten Jörg Heydorn geleitet. In der Enquete-Kommission sollen Abgeordnete gemeinsam mit Fachleuten beraten, wie die Gesundheitsversorgung in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf Dauer sichergestellt werden kann.

Die Kommission besteht aus 21 Mitgliedern und soll vor Ende der Legislaturperiode im Spätsommer 2021 einen ersten Bericht mit Analysen und Vorschlägen vorlegen. u den Experten von außerhalb des Landtags gehören unter anderem der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, Axel Rambow, sowie der Geschäftsführer der Krankenkasse Barmer in MV, Henning Kutzbach, wie der CDU-Obmann Sebastian Ehlers mitteilte.

Es ist ein Balanceakt

Der Obmann der Sozialdemokraten in der Kommission, Julian Barlen, erklärte, das Gesundheitssystem in MV stehe vor großen Herausforderungen: „In regelmäßigen Abständen erklären Klinikbetreiber, Versorgungsbereiche schließen zu müssen oder zu wollen. Auch fehlt teilweise schon heute das notwendige Personal.“ Zuletzt schloss am Dienstag die Geburtenstation am Mediclin-Krankenhaus Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

Zugleich nehme der Bedarf an Gesundheitsleistungen in einer älter werdenden Bevölkerung zu, sagte Barlen. „Deswegen brauchen wir ein Gesundheitssystem, das sowohl Spitzenmedizin als auch Grundversorgung in der Fläche vereint.“

