Blaulicht : Erfolgreiche Fahndung nach Tankbetrug auf der Insel Usedom

Auch wenn ein Autofahrer nur knapp fünf Liter Diesel nicht bezahlte, muss er sich auf ein Verfahren wegen Betruges einstellen.

Heringsdorf | Am späten Mittwochabend meldete gegen 22.20 Uhr ein Tankstellenmitarbeiter der Polizei, dass es in der Stadt Usedom zu einem Tankbetrug kam. Ein Mercedes-Fahrer habe beim Tanken mehrmals auffällig in die Richtung des Tankstellenmitarbeiters geschaut, sei nach kurzem Tankvorgang in das Fahrzeug gestiegen und anschließend mit erhöhtem Tempo vom Tankstel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.