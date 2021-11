Prohn : Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung nach Tod bei Bagger-Unfall

Es werde untersucht, wie der Mini-Bagger am Freitag in einem kleinen Ort bei Stralsund seitlich umstürzen konnte.

Prohn | Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in Prohn (Kreis Vorpommern-Rügen) haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Es werde untersucht, wie der Mini-Bagger am Freitag auf der Baustelle in dem kleinen Ort bei Stralsund seitlich umstürzen und den 22 Jahre alten Arbeiter dabei tödlich verletzen k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.