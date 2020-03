Mecklenburg-Vorpommern : Erster Coronavirus-Todesfall im Nordosten

Ein 57 Jahre alter Mann ist an Covid-19 gestorben.

Avatar_prignitzer von dpa

28. März 2020, 11:55 Uhr

Erstmals ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Mensch im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handle sich um einen 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sich Anfang März im Skiurlaub in Österreich aufgehalten habe, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.