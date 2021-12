Airbeat One 2022 : Erstes Line-up macht heiß auf den Festival-Sommer

Die Veranstalter des Musikfestivals kündigen nach drei Corona-Verschiebungen die ersten Headliner für die Airbeat One im kommenden Jahr an. Mit Überraschungen.

Neustadt-Glewe | In diesem Jahr soll mit der Airbeat One endlich wieder die Party des Jahres in Neustadt-Glewe steigen. Coronabedingt musste es die letzten Jahre immer wieder abgesagt werden. Nach drei Anläufen soll es vom 6. bis 10. Juli 2022 unter dem Motto „Bella Italia“ wieder stattfinden. Das erste Line-up macht schon jetzt Festival-Fans heiß auf den Sommer. M...

