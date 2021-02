Lockerungen je nach Inzidenzen? : Erwartungen vor dem Corona-Gipfel

Kurz vor dem MV-Gipfel sorgt ein Streit über pauschale Öffnungsschritte oder regionale Lockerungen für Aufregung.

Schwerin | Eigentlich schien bis vor wenigen Tagen alles klar. Am 1. März sollten die Friseure nahezu unabhängig von den Inzidenzen öffnen. Am 7. März sollten in MV körpernahe Dienstleistungen, Garten- und Baumärkte und vielleicht auch schon die Außenbereiche von ...

