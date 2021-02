Mecklenburg : Kinderzeitung Zikita startet in 83 Kitas

Die Kindergärten freuen sich auf Zikita. 1600 Jungen und Mädchen bekommen jetzt jeden Morgen eine frische Zeitung.

Mecklenburg | Kaum ist in den Kitas wieder so richtig Leben eingezogen, geht das Geknister und Geraschel los. Zikita startet ab Montag. Und damit bekommen Mädchen und Jungen in Kitas der Region jeden Tag ein eigenes Zeitungsexemplar. Vier Wochen tauchen sie mit ihren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.