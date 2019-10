Berlin/Schwerin : Ex-Staatssekretär Thomas Freund verstorben

Ehemalige Beauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund stibt im Alter von 61 Jahren.

Im Alter von nur 61 Jahren verstarb am Mittwoch in Berlin der ehemalige Beauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund, Thomas Freund. Er galt als enger Wegbegleiter von Alt-Ministerpräsidenten Harald Ringstorff (SPD). 1993 wechselte der Redakteur des Wirtschaftsmagazins „impulse“ in die Pressestelle der SPD-Landtagsfraktion in Schwerin. 1998 wurde er Regierungssprecher der ersten rot-roten Koalition in Deutschland unter Ringstorff. Im November 2002 ernannte dieser ihn zum Staatssekretär in Berlin. Mit nur 53 Jahren wurde Freund 2011 in den vorläufigen Ruhestand versetzt.