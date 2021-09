Landtagswahl 2021 : Feiertage für alle – auf ins letzte Gefecht

Wie die SPD im Wahlkampf mit freien Tagen zu punkten hofft

Schwerin | Als die SPD am Sonntagabend twitterte, dass für Feiertage, die auf einen Sonnabend oder Sonntag fallen, der Montag drauf frei sein sollte, klang das noch wie ein Scherz. Oder Politiker sagen „Ballon“. Man lässt ihn steigen, und schaut, was die anderen so sagen. Ist in der Politik nicht unüblich. Opinary Iframe Und der Ballon stieg und stieg – ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.