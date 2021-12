Ahrenshoop : Feininger-Zeichnung für 15 000 Euro versteigert

Eine 10,5 mal 17,5 cm kleine Bleistift-Zeichnung von Lyonel Feininger wurde in Ahrenshoop für 15 000 Euro versteigert.

Ahrenshoop | Die Skizze aus dem Jahr 1901 zeigt eine Frau auf einem Landweg auf der Insel Rügen. Versteigert wurde sie am Donnerstagabend bei der 5. Ahrenshooper Winterauktion, wie Auktionator Robert Dämmig am Freitag mitteilte. Preis wurde verneunfacht Ursprünglich sei der Wert des Blattes „Frau am Landweg, Rügen“ auf 6000 Euro geschätzt worden. Eine weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.