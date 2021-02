Corona erschwert Planung : Festspiele MV sagen Festspielfrühling auf Rügen ab

Intendantin Ursula Haselböck erklärt die Absage mit der immensen Planungsunsicherheit in Zeiten von Corona.

Schwerin | Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ihren Festspielfrühling auf Rügen sowie ein Konzert mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder am 16. März in Neubrandenburg abgesagt. „Entgegen all unseren Hoffnungen betrifft d...

