Corona in MV : Festspiele MV sagen erste Konzerte ihrer Sommersaison ab

Inwieweit der Festspielsommer mit über 140 geplanten Konzerten überhaupt durchgeführt werden kann, ist noch offen.

Schwerin | Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben wegen der Corona-Pandemie erste Konzerte ihrer Sommersaison abgesagt. Betroffen seien das Fahrradkonzert am 20. Juni in Schwerin und die Konzerte mit dem Dresdner Kreuzchor am 16., 17. und 18. Juli in Wolgast, Demmin und Rostock, teilte Intendantin Ursula Haselböck mit. Proben sind nicht möglich Das Fa...

