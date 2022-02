Feuchter Februar : Regen hat Wasserspeicher in MV gut gefüllt

Bis heute es gebraucht, bis die stark abgesenkten Wasserspeicher in MV wieder gefüllt wurden. Für die Grundwasserspeicher hat der Regen der letzten Monate aber noch nicht gereicht.

Schwerin | Volle Seen und Flüsse: Nach den tagelangen und teilweise ergiebigen Niederschlägen der letzten Wochen haben sich die Gewässer in MV nach der extremen Dürre in den vergangenen Jahren wieder erholt. Der Regen im Februar habe überall im Land die Wasserstände deutlich steigen lassen, analysierte das Landwirtschaftsministerium in einem aktuellen Wasserstan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.