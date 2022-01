Brand in Malchin : Feuerwehrleute finden beim Löschen toten Mann in der Wohnung

Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Malchin. Notarzt konnte nur noch den Tod des Mieters feststellen. Ermittlungen zur Todesursache laufen.

Malchin | Ein Feuer gab es am Donnerstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße in Malchin. Als Feuerwehrleute, die den Brand löschten, die Wohnung betraten, fanden sie den Mieter leblos. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-jährigen Deutschen feststellen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.