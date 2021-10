Ribnitz-Damgarten : Drohne hilft Feuerwehr bei Suche nach vermisster Person

Mithilfe der verbauten Wärmebildkamera konnte die ältere Dame nach rund zwei Stunden in der Nähe von Gelbensande gefunden werden. Sie war geschwächt aber wohlauf.

Ribnitz-Damgarten | Am Mittwoch Vormittag brach eine ältere Dame in Altheide zum Pilze sammeln auf und kehrte bis in die Abendstunden nicht von ihrem Ausflug zurück. Gegen 21.30 Uhr wurde daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten (FF Ribnitz) alarmiert, um mit der Suche nach der Vermissten zu beginnen. Zum ersten mal hat diese im Zuge des Einsatzes die neu an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.