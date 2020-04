Kultur in Mecklenburg-Vorpommern : Filmkunstfest dieses Jahr im Netz

Finnland 2019, 106 Minuten, Regie: J.-P. Valkeapää, OmeU (engl. Untertitel), FSK ab 16 Jahren. Vor Jahren hat Juha den Ertrinkungstod seiner Frau mitverschuldet. Die gemeinsame Tochter ist inzwischen ein Teenager, aber nach wie vor ist der Herzchirurg von der Trauer und den Schmerzen seiner Schuld wie betäubt. Durch einen unbeabsichtigten Besuch in einem S/M-Studio macht er Bekanntschaft mit der Domina Mona... Eine visuell brillant erzählte Reise in die Welt von Latex, Lack und Leder, in der es nicht nur um bizarre Sexspiele, sondern auch um die Befreiung durch die Liebe geht.