Finanzkrise im Dock : MV pocht auf Millionenhilfe für Werften

Dringlichkeitsantrag im Parlament: Der Landtag MV stellt Schiffbauern neue Finanzhilfen in Aussicht, aber nur, wenn sich Bund und Werfteigner Genting am Hilfspaket beteiligen.

Schwerin | Finanzhilfe in letzter Minute: Der Landtag stellt den Schiffbauern auf den angeschlagenen MV Werften in Wismar, Rostock und Warnemünde erneut millionenschwere Schiffbauhilfen in Aussicht. Heute soll ein Dringlichkeitsantrag eingebracht und der Weg für einen 88-Millionen-US-Dollar-Darlehen (78 Millionen Euro) freigemacht werden, hieß es gestern. Voraus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.