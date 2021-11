Blaulicht : Firmenwagen der Diakonie-Werkstätten gestohlen

Die Polizei setzt bei der Ermittlung auf die Mithilfe der Bürger.

Stavenhagen | Auf dem Gelände der Diakonie-Werkstätten in Stavenhagen in der Preetzer Straße ist zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr ein weißer Firmenwagen gestohlen worden. Der VW T5 hatte das Kennzeichen NB-DK99 und ist vor allem durch blaue Streifen links und rechts am Fahrzeug auffällig sowie durch die Aufschrift „Diakonie Werkstätten“. ...

