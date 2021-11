Ein-Welt-Netzwerk in MV : Rot-Rot soll bei neuem Klimaschutzgesetz mutig sein

Mit mutigen Forderungen an Rot-Rot macht das Eine-Welt-Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern von sich reden. Aber es kündigt auch eine Veranstaltungsreihe „Weltwechsel“ an, die den Blick weiten soll.

Schwerin | Das Eine-Welt-Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern forderte Rot-Rot auf, ein mutiges und ambitioniertes Klimaschutzgesetz zu initiieren. SPD-Landeschefin Manuela Schwesig und Links-Verhandlungsführerin Simone Oldenburg hatten für MV als erstes Bundesland überhaupt ein Klimaschutzgesetz versprochen. Menschenrechte einhalten Nun legte Netzwerk...

