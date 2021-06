Unglück bei Lubmin : Frau stirbt nach Badeunfall in der Ostsee

Die 71-jährige war am Donnerstagnachmittag am Badestrand von Lubmin in der Ostsee schwimmen gegangen. Sie verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Lubmin | Eine 71-jährige Frau aus Lubmin besuchte nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag den örtlichen Badestrand. Sie ging in der Ostsee schwimmen. Plötzlich stellte ihr Mann vom Strand aus fest, dass sie leblos im Wasser trieb. Zusammen mit anderen Badegästen zog er seine Frau aus dem Wasser. Sowohl seine eigenen als auch die vom Rettungsdienst du...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.