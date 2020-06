Ankunft am Passagierkai : Fregatte „Lübeck“ macht in Warnemünde Station

Das Schiff wird bis Sonntag im Hafen liegen. Danach steht die Teilnahme an einem Manöver an.

05. Juni 2020, 09:10 Uhr

Am Passagierkai in Warnemünde wird am Freitag um 10 Uhr die Fregatte „Lübeck“ der Deutschen Marine erwartet. Das am Dienstag von seinem Heimathafen Wilhelmshaven gestartete Schiff mit rund 200 Soldaten an Bord wird bis Sonntag in Warnemünde liegen, bevor es am internationalen Manöver Baltic Operations 2020 (Baltops) auf der Ostsee teilnimmt.

Soldaten dürfen nicht von Bord

Wie ein Marinesprecher sagte, dürfen die Soldaten in diesen drei Tagen das Schiff wegen der Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie nicht verlassen. So soll verhindert werden, dass sich ein Besatzungsmitglied außerhalb des Schiffes ansteckt.

Militärische Übungen werden trainiert

Im Rahmen des jährlichen Manövers soll die multinationale Zusammenarbeit von Boden-, See- und Luftstreitkräften in verschiedenen militärischen Übungsszenarien im Ostseeraum trainiert werden. Geführt werde die Übung von der 6. US Flotte, knapp 28 Schiffe und 28 Luftfahrzeuge seien daran beteiligt.