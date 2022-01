Auszeichnungen : Friedrich, Ocik und Schweriner Volleyballerinnen MV-Sportler 2021

Mit Bahnrad-Sprinterin Lea Friedrich und Ruderer Hannes Ocik haben sich zwei olympische Medaillengewinner durchgesetzt.

Schwerin/Rostock | In Bahnrad-Sprinterin Lea Friedrich und dem Ruderer Hannes Ocik haben sich bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2021 in Mecklenburg-Vorpommern zwei olympische Medaillengewinner durchgesetzt. Beide hatten in Tokio Silber geholt und waren auch bei internationalen Meisterschaften erfolgreich. Mannschaft des Jahres wurden die Schweriner Volleyballerinnen,...

