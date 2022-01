Erleichterung in MV : Frist beim Pflichtumtausch von Führerscheinen verlängert

Der Pflichtumtausch von Führerscheinen kommt nicht in Fahrt. In MV sind insgesamt etwa eine Million Besitzer einer Papierfahrerlaubnis vom Umtausch betroffen.

Schwerin | Erleichterung bei tausenden Führerscheinbesitzern in Mecklenburg-Vorpommern: Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am Montag beschlossen, dass Verstöße gegen die Umtauschpflicht alter Führerscheine angesichts der aktuellen Belastungen durch die Corona-Pandemie vorerst nicht bestraft werden. Die erste Frist für den Pflichtumtausch wäre am 19. Januar ...

