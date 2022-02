Ahlbeck : Fund von chemischen Kampfstoffen sorgt für Großeinsatz

„Nur mit Gasmaske“ stand auf den Flaschen, dazu lag ein undefinierbarer Geruch in der Luft.

Ahlbeck | Kisten mit Tonflaschen auf der Großbaustelle der Rathenaustraße im Seebad Ahlbeck lösten am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz aus. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Abend mitteilte, war auf den Flaschen der Aufdruck „Nur mit Gasmaske“ zu lesen. Da zusätzlich ein undefinierbarer Geruch in der Luft lag, wurde der Munitionsbergungsdienst zur ...

