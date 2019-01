Geburtstag von Lakomy : Das Traumzauberer-Erbe

Monika Ehrhardt-Lakomy erinnert mit einer Büste an ihren verstorbenen Mann Reinhard

von Michael H. Max Ragwitz

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Der Sänger und Komponist Reinhard „Lacky“ Lakomy würde heute seinen 73. Geburtstag feiern. Im März 2013 verstorben, hinterlässt er ein großes künstlerisches Erbe. Michael H. Max Ragwitz sprach mit seiner Witwe, der Autorin und Texterin Monika Ehrhardt-Lakomy, über ihn, den „Traumzauberbaum“ und und sein weiteres Schaffen.

Frau Lakomy, wie gegenwärtig ist der Mann für Sie, den alle Lacky nannten?

Er ist immer bei und in mir. Das heißt nicht, dass ich mit einem Toten lebe. Sein Geist aber ist überall, fast spürbar körperlich.

Was bewegte Sie beide besonders, als er sich Anfang 2013 gegen eine Krebs-Behandlung entschied?

Lacky war Realist. Er wollte nach einem erfüllten Leben nicht zum Pflegefall werden. Die letzten sechs Wochen waren in jeder Beziehung die intensivsten in unserer langen Gemeinsamkeit. Das gab mir Kraft für das Leben ohne ihn.

Lackys Lieder haben Kultstatus. Woraus schöpfte er seine Ideen?

Wir haben uns perfekt ergänzt. Er hat alle meine Texte vertont, die ich ihm sozusagen auf den Leib geschrieben habe. Es mussten also Texte sein, die seinem Lebensverständnis entsprachen. Das wiederum hat er einfühlsam und melodisch in Töne umgesetzt.

Ihrer privaten und beruflichen Gemeinschaft verdanken nicht nur die Kinder im besten Sinne des Wortes zauberhafte Musik...

Wissen Sie, wir haben nie speziell für Kinder geschrieben und vertont. Reinhard war stets der Meinung, gerade für Kinder sei musikalisch nur das Beste gut genug. Diesem Anspruch waren wir abseits des Mainstreams stets verpflichtet. So ist auch der „Traumzauberbaum“ entstanden.

Stichwort: Traumzauberbaum. Was spornte Sie an, solche Geschichten in Töne zu setzen?

Ich stamme aus Thüringen und war schon immer ein Kind des Wortes und habe sagenhafte Geschichten buchstäblich aufgesogen. Es gab eine Zeit, da suchte Lacky musikalische Geschichten für Kinder. Die hat er eher zufällig in meinem Schreibtisch gefunden, was fast zu einem Ehekrach führte und er, mit der Tür krachend, von dannen zog.

Und, kam er wieder?

Klar, schelmisch lachend und mit einem Vertrag mit Amiga. Er hat die Seele meiner Texte in Töne gezaubert. Das konnte nur er. Damit haben wir Kunst für Kinder in Form von Geschichten-Liedern geschaffen.

Sie haben ihm nun mit einer Büste ein sehr „intimes“ Denkmal gesetzt...

Inspiriert dazu hat mich eine Büste von Eva Strittmatter. So ist er mir noch näher und ganz nah bei seinem geliebten Klavier.

Sie haben sich seinerzeit mit Kollegen und Freunden vom toten Lacky verabschiedet, der in der Küche aufgebahrt war. Hätte ihm das gefallen?

Ja, wir haben Musik von ihm gehört, Videos von ihm angeschaut, uns über ihn unterhalten, einen guten Tropfen getrunken. Ich meine, dass war ein Abschied ins Leben danach in seinem Sinne.

Wie werden Sie Reinhard Lakomys Werk bewahren?

Das bestimmt einen großen Teil meines Lebens. Ich arbeite auch zum Teil noch unveröffentlichte Musik von ihm auf und ordne seinen Nachlass.

Was wäre Lackys Schlusswort über sein künstlerisches Leben?

Wohl in die Richtung: Ich konnte nur Musik, aber die richtig…