Wolgast : Gericht prüft Haftbefehle gegen Duo bei Hauseinbruchserie

Im Zusammenhang mit einer Einbruchserie bei Wohn- und Ferienhäusern werden Haftbefehle gegen Tatverdächtige geprüft.

Wolgast | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, sollen die beiden 26 und 57 Jahre alten Tatverdächtigen dem zuständigen Richter am Amtsgericht Greifswald vorgeführt werden. Der 26-Jährige war nach wochenlangen Ermittlungen am Dienstagfrüh auf offener Straße in Trassenheide auf der Insel Usedom, der Ältere später in der Region Wolgast gefasst worden. ...

