Amtsgericht Pasewalk : Mutmaßliche Belarus-Schleuser legen Geständnisse ab

Eine 38-jährige Polin und ihr 39-jähriger Verlobter müssen sich wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz durch illegales Einschleusen von Ausländern verantworten. Sie waren im August bei Löcknitz festgenommen worden.

Pasewalk | Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Schleuser am Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) haben die Angeklagten Geständnisse abgelegt. Für die Fahrt mit 16 Migranten von der weißrussischen Grenze bei Bialystok nach Vorpommern sollte das Duo etwa 750 Euro bekommen, wie die 38-jährige Angeklagte am Donnerstag sagte. Das sei annähernd so viel wie ein M...

