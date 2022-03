Mecklenburg-Vorpommern : Gesundheitsministerin Drese verteidigt umstrittene Hotspot-Regelung

In Mecklenburg-Vorpommern gelten die Corona-Schutzregeln länger, obwohl von Sonntag an bundesweit nur noch wenige Maßnahmen in Kraft sind. Mit gutem Grund, wie die Gesundheitsministerin sagt.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Corona-Hotspot-Regelung für das gesamte Bundesland verteidigt. „Das haben wir genau abgewogen und uns jeden einzelnen Landkreis angesehen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern leider momentan eine sehr hohe Inzidenz“, sagte sie am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Gleichzeitig gebe...

