Gedanken zur Woche zum Anhören : Gib mir eine Chance

Pastoralreferentin Dorothea Dubiel gibt dem Glauben eine Chance.

Schwerin | Ein Mensch betete in seiner Not zu Gott: "Wenn es dich gibt, Gott, gib mir eine Chance und schenke mir einen großen Lottogewinn, damit all meine Sorgen verschwinden!" Wieder und wieder betete er so. Bis in seine Träume hinein reichte seine Bitte. Eines Nachts hörte er die Antwort: "Gib mir auch eine Chance und kauf dir endlich ein Los." Wer mein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.