Greifswald: Simson-Fahrer verletzt sich bei Unfall

11. September 2019, 20:32 Uhr

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr befuhr der 67-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades Simson die Straße An der Thronpost in Richtung Schönwalder Straße. An der dortigen Lichtzeichenanlage wechselte er dann von der Rechtsabbiege- auf die Geradeausspur und übersah den links neben ihm fahrenden Opel. Bei, Zusammenstoß stürzte der Simson-Fahrer und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in das Universitätsklinikum. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.