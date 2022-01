Grünen-Parteitag : Greifswalderin Katharina Horn in den Bundes-Parteirat der Grünen gewählt

Die 23-Jährige schnitt bei der Wahl als zweitbeste Frau ab. Noch im vergangenen Jahr sorgte sie mit der Beschädigung von Wahlplakaten für Wirbel.

Berlin | Neben den neuen Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour wählten die Bündnisgrünen während ihres Parteitages am Sonnabend im Velodrom in Berlin unter anderem einen neuen Parteirat. Neben Annalena Baerbock und Robert Habeck ist auch die Greifswalderin Katharina Horn vorbehaltlich des Ergebnisses einer Briefwahl in das 16-köpfige Gremium gewählt wor...

