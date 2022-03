Kredite für Immobilien : Bauboom in MV trotz hoher Preise

Materialmangel am Bau, steigende Preise, lange Genehmigungen: Die Nachfrage nach Immobilien ist in MV trotzdem ungebrochen.

Schwerin | Boom auf der Baustelle: Ungeachtet steigender Baupreise ist in MV die Nachfrage nach Immobilien und Baufinanzierungen weiter deutlich gewachsen. Allein die sechs Volks- und Raiffeisenbanken in MV verzeichneten im vergangenen Jahr einen Zuwachs an privaten Immobilienfinanzierungen um elf Prozent – auf insgesamt mehr als 844 Millionen Euro, teilten die ...

